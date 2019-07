Michał Dworczyk: Lewactwo w PE ma alergię na konserwatyzm Beaty Szydło

"Niestety doszło do złamania umów i ustaleń, które wcześniej były uczynione i w ramach pewnej, trzeba dzisiaj już to tak nazwać, wojny ideologicznej, pani Szydło nie została wybrana"-w taki sposób minister Michał Dworczyk skomentował sytuację w Parlamencie Europejskim.

Była premier RP, Beata Szydło, która w majowych wyborach do PE zdobyła nie tylko mandat europosła, ale najwyższy wynik w całej Polsce i jeden z najlepszych w Europie, po raz kolejny nie została wybrana na stanowisko przewodniczącej jednej z komisji Europarlamentu. Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z zemstą frakcji socjalistów za zablokowanie kandydatury Fransa Timmermansa.