Michał Dworczyk: KE nie ma programu, tylko chęć wojny ideologicznej

"To też kolejny dowód na to, bo to podejmuje opozycja, to próbujecie zrobić opozycja, to kolejny dowód na to, że opozycja nie ma żadnego programu, żadnej oferty dla Polaków, polskich rodzin więc próbuje rozpętać wojnę ideologiczną" - mówił Michał Dworczyk w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info.

"Mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnej rewolucji, do żadnej wojny ideologicznej. Chciałaby ją rozpętać opozycja, rzeczywiście, ale tak naprawdę jedyne co ma do zaoferowania, to właśnie jakaś rewolucja obyczajowa, natomiast my jako PiS mówimy: absolutnie nie zgadzamy się na to, żeby atakować polską rodzinę, polskie dzieci i wykorzystamy te instrumenty, którymi dysponuje państwo, MEN, żeby do tego nie dopuścić. Podstawowym zadaniem państwa jest ochrona dzieci, wolność rodziców do wychowywania swoich dzieci w rodzinach i my o to zadbamy" - stwierdził.