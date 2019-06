Michał Dworczyk: Falenta to desperat. Jego oskarżenia są kompletnie niewiarygodne

- Oskarżenia Marka Falenty są kompletnie niewiarygodne. To desperat skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. Z kolei opozycja wykorzystuje go, by po raz kolejny zaatakować Prawo i Sprawiedliwość oraz premiera. To nieeleganckie działania - powiedział na antenie Jedynki szef KPRM Michał Dworczyk.