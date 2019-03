Michał Dworczyk: Budżet po 8 latach rządów PO-PSL był zdewastowany

„Premier był od początku współautorem projektów, które nazywamy nową piątką PiS. Nie ma mowy, by był do czegoś przymuszany. Zawsze podkreślał, jak ważny jest solidarny rozwój kraju i podział środków wpływających do budżetu w wyniku wzrostu gospodarczego” - mówił szef KPRM Michał Dworczyk.