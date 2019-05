Miażdżące zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości! [Najnowsze dane]

Państwowa Komisja Wyborcza ok. godz. 6.30 podała niepełne wyniki niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Po podsumowaniu danych z 26166 na 27285 obwodowych komisji wyborczych – co stanowi 95,9 proc. wszystkich komisji wyborczych – najlepszy wynik uzyskał KW Prawo i Sprawiedliwość zdobywając ponad 46 proc. głosów. Drugi KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N ZIELONI zdobył 37,87 proc. głosów.