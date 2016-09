Miał być hit a wyszła kompromitacja dnia! Kijowski nagrodzony..

reklama

Przywódca KOD Mateusz Kijowski otrzymał z rąk platformerskiej posłanki Róży Thun Nagrodę Obywatelską Parlamentu Europejskiego.

Za co Kijowski został nagrodzony? „Za nieustępliwe dążenie do kształtowania postaw demokratycznych”. Zdominowany przez lewactwo Parlament Europejski musi się śpieszyć, żeby nagrodzić wszystkich tego typu ludzi, którzy pod hasłami „obrony demokracji” walczą o powrót III RP. Spośród polityków obecnej opozycji na uhonorowanie przez Różę Thun czekają zastępy nieudaczników politycznych, skupionych w Platformie Obywatelskiej ,Nowoczesnej, PSL no i oczywiście wokół Kijowskiego.

Tym aktem demonstracyjnego poparcia dla KOD -u lewctwo z PE rozzłościło obywateli, czemu dali wyraz na portalach internetowych, także na wspierającym „totalną opozycję” portalu Wirtualna Polska. Wpisy, które pojawiły się pod zdjęciem na którym Thun wręcza nagrodę Kijowskiemy mówią wszystko. Oto kilka z nich:

„Patologia nagradza patologię”.

”Swój swojemu przeciw polskiemu społeczeństwu”.

„Zawsze za zdradę Polski nagrody dostawali, to już norma, już nawet nie trzeba na ręce nikomu patrzeć, wystarczy spojrzeć, kto jakie nagrody dostał”.

„Ty thun, a może by tak dać nagrodę tej warszawskiej sitwie, co kradła kamienice - to twoi kumple z ej samej sitwy PO. Ha, ha KOD - jak tam same komuchy i zomowce”.

TVPinf/Fronda/TZW

28.09.2016, 19:30