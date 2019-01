Mężczyzna skatował psa i zakopał w lesie. Uratował go drugi czworonóg

Do zdarzenia doszło 6 stycznia 2019 roku w miejscowości Borowiec koło Nowej Soli. Mężczyzna wybrał się ze swoim psem na spacer do lasu. Nagle usłyszał ciche skomlenie dobiegające nieopodal. Czujny nos i słuch jego psa doprowadził ich do miejsca, gdzie mężczyzna dokonał makabrycznego odkrycia. Ujawnił z ziemi wystające łapy oraz głowę psa. Jego czworonogi przyjaciel instynktownie zaczął kopać w tym miejscu. Mężczyzna natychmiast wyciągnął zwierzę i zabrał do domu. Napoił wodą, i owinął w koc. Piesek był mocno wystraszony oraz wychudzony. Na głowie widoczna była rana prawdopodobnie powstała w wyniku uderzenia jakimś narzędziem.