Mężczyzna przebrany za kobietę obnażył się i zbezcześcił Cudowny Obraz Matki Boskiej na Jasnej Górze!

Do szokujących scen doszło w poniedziałek, 13 sierpnia w klasztorze na Jasnej Górze. Mężczyzna przebrany za kobietę rozebrał się do naga w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i tym samym zbezcześcił ten święty wizerunek!

Ekshibicjonista to 56-letni mężczyzna. Do klasztoru wszedł w kobiecym ubraniu i przy pielgrzymach modlących się w kaplicy rozebrał się przed wizerunkiem Matki Boskiej.

Świadkowie odciągnęli go od ołtarza oraz wezwali policję. Najprawdopodobniej jest to bezdomny. Przewieziono go do szpitala i jeśli lekarze zadecydują, że jest poczytalny, postawiony zostanie mu zarzut obrazy uczuć religijnych.

dam/polskatimes.pl,Fronda.pl