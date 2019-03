Mężczyzna, który porwał autobus z dziećmi usłyszał zarzuty

Mężczyzna wiozący uczniów gimnazjum na wycieczkę nagle uprowadził, a potem podpalił pojazd, wznosząc okrzyk, by "powstrzymać śmierć ludzi na Morzu Śródziemnym". Kierowca podczas jazdy w rejonie miejscowości San Donato Milanese kierowca nagle zmienił trasę, zatrzymał autobus i z nożem w ręku powiedział uczniom, że nikt nie może wysiąść. Nauczycielce kazał związać kilkoro dzieci. Kobieta zrobiła to na tyle lekko, że uczniowie zdołali się uwolnić. Jeden z uczniów zadzwonił wówczas do rodziców i opowiedział, co się stało. Zaalarmowani dorośli wezwali karabinierów, a ci ruszyli w pościg za porwanym autokarem.