Metropolia warszawska? Premier B. Szydło: Nie bałabym się takich zmian

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Beata Szydło odpowiedziała m.in. na pytanie o projekt PiS ustawy o ustroju m.st. Warszawy, zakładający znaczne powiększenie obszaru stolicy.

"Rząd wyda opinię do tego projektu, kiedy zostanie skierowana do nas prośba o to, żebyśmy się wypowiedzieli. Natomiast ja mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia: budowanie silnych samorządów to najlepsza z możliwych dróg. Znam wiele takich samorządów w Polsce, które chcą, aby włączać się w większe ośrodki, bo jest to dla ich z korzyścią również w tym wymiarze finansowym" - powiedziała szefowa rządu.

"Budujemy w tej chwili metropolie. Jest przecież projekt ustawy o metropolii śląskiej, będzie metropolia warszawska. Na przykład miasta na Śląsku upominają się wręcz o to, żeby włączać je w tej duże organizmy. (...) To jest oczywiście pewna faza dyskusji, to jest przygotowywane, będzie szeroko konsultowane" - podkreśliła premier. Jak dodała, "nie bałaby się takich zmian". Zdaniem Szydło, potrzebne są bowiem zmiany w samorządach.

Prezes Rady Ministrów przypomniała, że nowy podział administracyjny został wprowadzony w Polsce 1999 r. i od tamtej pory praktycznie nie był zmieniany.

"Mimo że pojawiły się kłopoty, mimo że były różnego rodzaju uwagi zgłaszane przez samorządy, to tak naprawdę zmiany całościowej, kompleksowej, łącznie ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu - na co bardzo często skarżą się samorządowcy - nie było" - podkreśliła premier, przypominając jednocześnie, że ustawa z 1999 r. również była przygotowywana z ogromnymi obawami. Wówczas było wiele uwag na ten temat, a jednak się udało.



"Trzeba wprowadzać ulepszenia tam, gdzie jest to możliwe. Jestem spokojna o to, że będzie dobrze funkcjonujący samorząd, a tam gdzie trzeba wprowadzać zmiany one są po prostu potrzebne - zaznaczyła Szydło. Jak zauważyła trzeba pamiętać o tym, że samorząd to "ludzie, obywatele mieszkający w konkretnych miejscowościach" i to im ma to służyć."

Jak zakłada projekt PiS, miasto stołeczne Warszawa, jako jednostka samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym, ma swoim zasięgiem objąć 33 gminy. Zmniejszona miałaby zostać również Rada Warszawy. Obecnie zasiada w niej 60 radnych, po zmianach miałoby ich być 50. Radni mieliby być wybierani w okręgach jednomandatowych, po jednym z każdej dzielnicy gminy Warszawa i po jednym z jej nowych gmin. Uchwały Rady miałyby zapadać "podwójną większością głosów".

JJ/PAP, Fronda.pl

1.02.2017, 16:35