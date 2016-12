Merkel: Trzeba wprowadzić zakaz noszenia burek

reklama

Fot: Youtube

Angela Merkel rewiduje swoje poglądy na temat imigrantów? Na spotkaniu partii CDU zapowiedziała, że noszenie burek w Niemczech powinno być zakazane.

Kanclerz Merkel stwierdziła, iż kryzys migracyjny nie może się już powtórzyć. Jednym z pomysłów na to jak podobnemu kryzysowi zapobiec w przyszłości ma być według Merkel zaraz noszenia burek, tam gdzie jest to „prawnie możliwe”. Zdaniem o zakazie noszenia burek wywołała gromkie oklaski wśród członków CDU. Zakaz noszenia burek miałby dotyczyć takich miejsc jak szkoły i uniwersytety, jak również w sądzie, czy podczas manifestacji. Takie miejsca według Thomasa de Maizière’a, niemieckiego ministra spraw wewnętrznych, powinny być tymi, w których społeczeństwo niemieckie musi wraz z imigrantami szczególnie pokojowo współżyć, stąd propozycja, by burki były zakazane.

Za podobnym, częściowym zakazem noszenia burek głosował niedawno parlament w Holandii. Europa się budzi, czy może kanclerz Merkel jest czuła na nastroje nieprzychylne jej polityce imigracyjnej? Wzrost poparcia w Niemczech dla partii AfD (Alternative für Deutschland) prawdopodobnie w zakazie noszenia burek także odgrywa swoją rolę.



krp/telewizjarepublika.pl, Independent.co.uk

6.12.2016, 15:00