Merkel spotka się z Putinem. Będą rozmawiać o zniesieniu sankcji?

Po raz pierwszy od dwóch lat Angela Merkel odwiedzi Rosję. Spotkanie pomiędzy Merkel i Putinem odbędzie się we wtorek w Soczi.

O spotkaniu poinformował rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert. Ma ono związek z planowanym na początek lipca szczytem G20 w Hamburgu. Według Seiberta tematem rozmów mają być nie tylko sprawy związane z G20, ale też sytuacja na Ukrainie i w Syrii.

Chociaż jak powiedział rzecznik niemieckiego rządu, aneksja Krymu i destabilizacja Ukrainy „poważnie obciążają” relacje między Niemcami a Rosją, to dodał: „Mimo to naszym celem było zawsze włączenie Rosji w konstruktywne rozwiązania (problemów)”. Przyjęcie Rosji do G7 nie jest jednak obecnie rozważane według Sieberta.

Swoje nadzieje związane z Rosją wyraża także niemiecki biznes. Wiceprzewodniczący Komisji Wschodniej Gospodarki, Klaus Schaefer powiedział, że jego zdaniem "Obie strony są sobie potrzebne, by zapewnić dobrobyt, bezpieczeństwo i pokój w Europie". Dodał również, że jego zdaniem sankcje nałożone na Rosję psują relacje gospodarcze Niemiec z Rosją, a ponadto nie mają już znaczenia politycznego.

