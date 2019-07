Merkel przeprasza Morawieckiego za Beatę Szydło

"To dobra parlamentarna praktyka. Próby odrzucenia za wszelką cenę jakiegoś polityka, bo jest z partii, której się nie lubi, są, patrząc przez pryzmat doświadczenia w Bundestagu, czymś nietypowym. I to dałam do zrozumienie podczas rozmowy z premierem Morawieckim"-mówiła wczoraj w rozmowie z "Deutsche Welle" szefowa niemieckiego rządu.

W tekście zatytułowanym "Polska: wielkie manewry von der Leyen i Merkel" komentator tygodnika, Emmanuel Berretta przytacza wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla Polskiej Agencji Prasowej. Odnotowuje fakt, że gdy "Polskę spotkała kolejna obraza, jak nazywa niewybranie byłej premier Beaty Szydło na przewodniczącą komisji zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego, kanclerz Merkel zatelefonowała do premiera Mateusza Morawieckiego, by go za to przeprosić". Według autora artykułu, przeprosiny Merkel były motywowane "słabo ukrywaną groźbą (ze strony Morawieckiego". Chodziło o to, że eurodeputowani PiS mogliby nie zaaprobować kandydatury von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Według Barretty, "Polska ultrakonserwatystów z PiS, (będąca) w złych stosunkach z Komisją (Jean-Claude'a) Junckera z powodu nieprzestrzegania (zasad) państwa prawa, ma nadzieję na rehabilitację pod egidą nowej przewodniczącej". Jak czytamy we francuskim tygodniku, Ursula von der Leyen kieruje się zdrowym rozsądkiem i dąży do całkowitego odnowienia mechanizmu obserwacji praworządności w krajach członkowskich Wspólnoty.