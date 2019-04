MEN podsumowuje dzisiejsze obrady okrągłego stołu

Wies 30.4.19 17:11

Przyczyną podstawową bardzo słabego poziomu edukacji jest źle zaprojektowany cykl edukacyjny. Dzieci uczą się w sposób powierzchowny, chaotyczny i nieodpowiedni do wieku. Program nauczania jest postawiony na głowie. Ktoś wymyślił , prawdopodobnie celowo, że wiedzę należy podawać 3-krotnie za każdym razem zwiększając szczegółowość przekazu ale nie dając głębokiego zrozumienia zasad. Taki system wytwarza u ucznia barierę poznawczą. Nie chce on wykonać wysiłku myślowego dla głębokiego zrozumienia wiedzy, ponieważ ciągle przekazywana jest mu niedostateczna ilość informacji. Zamiast stopniowo wprowadzać ucznia w zagadnienia , na początku prostsze a z czasem trudniejsze aż do bardzo trudnych , rozciągając ten proces na całą szkołę podstawową robi się to w sposób nieuporządkowany i jakby na siłę. W takim przypadku bardzo szybko pojawia się u ucznia zniechęcenie. Brak pasji do nauki skutkuje coraz słabszymi wynikami. Przykładów można podawać bardzo dużo. Np. uczy się dzieci na temat zjawisk świetlnych czy akustycznych bez podstawowej wiedzy o zjawiskach falowych. Podobnie wprowadza się zagadnienia opisujące budowę wszechświata bez znajomości ruchu po okręgu czy siły grawitacji. Taka "gazetowa" wiedza jest dla ucznia mało atrakcyjna i powoduje u niego lekceważenie obowiązków szkolnych. Podręczniki szkolne przypominają dodatki do popularnych gazet. To trzeba zmienić i to jak najszybciej. Szkoła powinna być czymś ważnym i poważnym dla dziecka. Wtedy i autorytet nauczyciela się zwiększy jeśli podawana przez niego wiedza będzie wartościowa. Szkoła bezstresowa powinna zniknąć. Tak przygotowane dzieci mogą sobie poradzić z trudnym materiałem w liceum czy technikum a potem na studiach.