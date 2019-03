MEN odpowiada na skandaliczne groźby Broniarza

"Strajk to nie wszystko. Mamy w ręku potężny oręż jakim jest promocja uczniów. Jeśli go wykorzystamy, to edukacji grozi kompletny kataklizm"-groził Sławomir Broniarz. Resort edukacji odniósł się do jego wypowiedzi.

"Z wielkim niepokojem i niedowierzaniem zauważamy, że dla liderów ZNP nie ma to jednak żadnego znaczenia"- podkreśla ministerstwo, które przypomina również, że Sławomir Broniarz oraz pozostali liderzy ZNP nadal żądają podwyżki, "która dla większości pedagogów ze stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego (to ok. 63 proc. wszystkich nauczycieli), ma przynieść wzrost wynagrodzenia o ok. 1 800 zł. Dla budżetu państwa to kwota ok. 14 mld zł", choć MEN podejmowało liczne próby porozumienia się ze strajkującymi w kwestii rozwiązań finansowych dla nauczycieli.