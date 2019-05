Memches: Tęcza jest tak samo symbolem biblijnym jak swastyka jest symbolem ognia...

Tomek 7.5.19 10:17

No i co z tego jak diabeł kradnie symbole i nadaje im przeciwne znaczenie. Masoneria ma na przykład symbol oka ale przecież nie jest to Oko Opatrzności. To tak jak z tym słowem "magiczne". Teraz wszystko jest magiczne - od podpaski w reklamie, po krajobraz czy nawet Święta Bożego Narodzenia. To się robi po to aby zmienić znaczenie tego słowa - kiedyś okultystyczne, a niebawem będzie niemal święte.