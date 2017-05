Meksykański biskup potępił 'Niebieskiego wieloryba'

reklama

„Gra internetowa «Niebeski wieloryb» («The Blue Whale») musi zostać potępiona – to straszna epidemia, jest to karygodne” – powiedział meksykański biskup Jose Guadalupe Torres Campos. Prosił rodziców, aby zachowywali ostrożność, gdy ich dzieci korzystają z internetu. Ordynariusz Ciudad Juarez zaapelował o nadzór nad niepełnoletnimi korzystającymi ze stron www, aby uniknąć wpadnięcia w szpony tej strasznej „gry”, która w rzeczywistości prowadzi do tragicznych konsekwencji.

„Niebieski wieloryb” to tytuł „zabawy”, powodującej wiele ofiar wśród młodzieży. Gracze otrzymują od nieznanych organizatorów zadania do wykonania w ciągu kolejnych 50 dni. Uczestnik najpierw musi udowodnić własną tożsamość poprzez wysłanie swojego dowodu osobistego lub legitymacji z fotografią. Ostatniego dnia, po zrealizowaniu wszystkich poleceń, gracz zostaje poproszony o popełnienie samobójstwa.

Rosyjska „Nowaja Gazeta” jako pierwsza podała informację o istnieniu „grupy śmierci” na najbardziej popularnym w tym kraju serwisie społecznościowym, VKontakte (znany również jako VK). Wspomniana zbiorowość miała wabić i nakłaniać młodych nastolatków do samobójstwa. Z biegiem czasu gra rozprzestrzeniła się również do innych krajów, takich jak Kolumbia, Chile, Brazylia, Boliwia i Urugwaj.

Tylko w ciągu ostatnich kilku tygodni śmiertelna gra została połączona z co najmniej kilkunastoma samobójstwami wśród młodzieży w Chihuahua i innych regionach Meksyku, choć nie odnaleziono dowodów podobnych powiązań. Z tego też powodu w swojej niedzielnej homilii bp Torres Campos podkreślił konieczność ochrony młodzieży. Zaapelował do rodziców i opinii publicznej po tym, jak 15-letni nastolatek został hospitalizowany w Chihuahua Parral po próbie popełnienia samobótwa, być może właśnie pod wpływem gry „Niebieski wieloryb”.

Wg meksykańskich doniesień prasowych w Ciudad Juarez w roku 2015 odnotowano 103 samobójstw, a rok później – 318.

