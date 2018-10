Meksyk: Zamordowano katolickiego kapłana. To już 29 w tym roku na świecie

Ze smutkiem przekazuję wam informację o śmierci o. Icmara Arturo Orta, którego ciało znaleziono w sobotę po południu (13.10.2018.). Powierzamy go Bożemu miłosierdziu. To wielka tragedia i strata dla naszej archidiecezji – napisał abp Francisco Moreno Barrón, metropolita Tijuana w Meksyku. To 29 ksiądz zamordowany w tym roku na świecie, a 7 w tym latynoskim kraju.