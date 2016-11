Meksyk broni się przed Trumpem

reklama

Meksyk przygotowuje się, by stawić czoła obietnicom, które chce spełnić Donald Trump. Amerykański prezydent elekt zapowiedział deportowanie z USA nielegalnych imigrantów z Meksyku i zbudowanie muru wzdłuż granicy między obydwoma krajami.

Meksykański rząd opracował 11-punktowy plan, którego celem jest ochrona obywateli tego kraju, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Opracowany dokument zakłada zwiększenie personelu w meksykańskich konsulatach w Stanach Zjednoczonych i uruchomienie całodobowego, bezpłatnego telefonu, pod który będą mogli dzwonić imigranci mający problemy. Postanowiono ponadto, że pracownicy konsulatów będą objeżdżać poszczególne stany, by na miejscu rozwiązywać problemy imigrantów.

Pomoc dla swych obywateli zadeklarował też osobiście prezydent Enrique Peńa Nieto. – Jako prezydent Meksyku będę stał na straży praw, dobrobytu i interesów Meksykanów bez względu na to, gdzie mieszkają – powiedział.

Rząd Meksyku zaapelował jednocześnie do swych obywateli mieszkających w Stanach Zjednoczonych, by nie wszczynali konfliktów. Zobowiązał się też do rozpoczęcia wkrótce negocjacji z administracją USA. Rozmowy miałyby się toczyć na poziomie lokalnym, stanowym i centralnym.

emde/tvp.info

