Męka św. Maksymiliana Kolbego według świadectw

reklama

reklama

Na 70. rocznicę śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego, prof. Kazimierz Braun, napisał misterium sceniczne pt.: "Męka św. Maksymiliana Marii Kolbego" według dokumentów, zeznań i świadectw. Jest to dramat ukazujący drugie aresztowanie o. Maksymiliana w Niepokalanowie, następnie przewiezienie do więzienia na Pawiak w Warszawie i do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie zginął śmiercią męczeńską w bunkrze głodowym.

Na prośbę przełożonego Niepokalanowa, Anna Osławska wyreżyserowała tę sztukę, przygotowując ją do wystawienia na scenie, angażując do niej 4 braci zakonnych z Niepokalanowa. Do tej chwili wystawiliśmy ją już 121 razy w Polsce i za granicą w kościołach lub w salach teatralnych. Za granicą byliśmy: w Czechach, na Słowacji, we Francji, w Kanadzie i w Meksyku. Przedstawiamy ją w jęz. polskim dla Polaków i Polonii, jeśli są obcokrajowcy, wyświetlamy tekst dla nich na bocznym ekranie, w ich języku.

W najbliższym czasie będziemy wystawiać to Misterium:

--- 26 lutego 2017, godz. 20.00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach k/ Warszawy (19.00 Msza św., 20.00 Misterium)

--- 2 kwietnia 2017, godz. 19.00 w kościele pw. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie, ul J. Chłopickiego 2 (18.00 Msza św., 19.00 Misterium).



br. Krzysztof Dzido



















23.02.2017, 16:55