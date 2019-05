Megawaty zamiast krów na nieużytkach. Energetyczna rewolucja

Igor 7.5.19 11:49

każdy normalny (nie lewak) broni węgla, to podstawa gospodarki ale fakt lepiej go nie spalać tylko go przetwarzać i to nie ze względu na ekologię bo to nie ma znaczenia ale ze względu na korzyści z przetwarzania. co do ekologii to Niemcy dalej kopcą brunatnym i przepisy mają gdzieś. Tyle w temacie :)