- Dzisiaj, jeżeli przyjdzie do mnie współbrat mówiąc, że ma kryzys kapłaństwa, to poproszę znajomych by wykupili mu bilet do Medjugorie, a jego samego poproszę, by wziął stułę i usiadł przy kościele, albo w konfesjonale i zaczął słuchać spowiedzi świętych. Tutaj samo niebo szuka człowieka, tutaj człowiek nie musi szukać nieba - mówi ks. Maciej Sarbinowski, egzorcysta