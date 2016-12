Mediacje z Dudą i reset ws. zmian w pracy dziennikarzy

reklama

Prezydent apeluje o uspokojenie sytuacji i podkreśla, że Prawo i Sprawiedliwość zrezygnowało ze swojej propozycji zmian w funkcjonowaniu mediów w parlamencie. Andrzej Duda w rozmowie z TVP mówił, że partia rządząca wycofała się z pomysłów dotyczących pracy dziennikarzy w parlamencie.

Andrzej Duda zaznaczył, że prośbę o to, by wycofać się "nawet z jakichkolwiek wstępnych założeń projektu" przekazał marszałkowi Senatu. Zastrzegł, że "polityczna awantura" rozpętała się wokół wstępnych założeń, a nie gotowego projektu.

Dodał, że w trakcie dzisiejszej rozmowy z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim i marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, usłyszał że projektowi przyświecały dobre intencje - między innymi ułatwienia pracy dziennikarzom. "To wszystko zostało zresetowane, tych tematów nie ma" - podkreślił prezydent.

Odnosząc się do okupowania sali plenarnej w Sejmie przez posłów opozycji, prezydent stwierdził że doszło do sparaliżowania parlamentu i uniemożliwiono marszałkowi wykonywania jego obowiązków. "Jest to coś, co zdarzyć się nie powinno" - powiedział prezydent. Dodał, że "rozpoczęły to działania posłów Platformy Obywatelskiej".

Dlatego też, jak powiedział Andrzej Duda, podjął się mediacji i przeprowadził rozmowy z liderami wszystkich ugrupowań opozycyjnych.

20.12.2016, 7:28