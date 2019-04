Media: Wśród ofiar zamachów na Sri Lance jest Polak. MSZ nie potwierdza

Jan Radziszewski 21.4.19 18:55

Pouczenia Pana Jezusa i Orędzia dla Polski, Kościoła, świata

środa, 17 kwietnia 2019

17 IV 2019 Katedra Notre Dame została podpalona (La cathédrale Notre-Dame a été incendiée) - internet translate,The Notre Dame cathedral was set on fire / Co powiedział Pan Jezus w tych Orędziach o Smoleńsku

17 kwietnia 2019

Tuż po północy



- Tak dziecko, katedra Notre Dame została podpalona.

- Kto to uczynił Panie Jezu?



- Przedstawiciele Islamu za przyzwoleniem masonerii białych ludzi.

- Dziękuję Panie Jezu.

Chwała Tobie Chryste.



- Czy Macron maczał w tym palce?

- Tak, jako mason, ważny mason wiedział o tym.

- Chwała Tobie Chryste.



17 avril 2019



Juste après minuit



- Oui enfant, la cathédrale Notre Dame a été incendiée.



- Qui a fait ce Seigneur Jésus?



- Représentants de l'islam avec le consentement des francs-maçons des Blancs.



- Merci Jésus.



Louez-moi, Christ.



- Macron avait ses doigts dedans?



"Oui, en tant que franc-maçon, un franc-maçon important le savait.





- Louez-moi, Christ.





Just after midnight



- Yes child, Notre Dame cathedral was set on fire.



- Who did this Lord Jesus?



- Representatives of Islam with the consent of the freemasons of white people.



- Thank you, Jesus.



Praise me, Christ.



- Did Macron have his fingers in it?



"Yes, as a freemason, an important freemason knew it.





- Praise me, Christ.