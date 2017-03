Media w Polsce wreszcie będą polskie? MKiDN pracuje nad ustawą o repolonizacji

reklama

Portal wirtualnemedia.pl poinformował, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje właśnie nad projektem ustawy dotyczącej regulacji polskiego rynku medialnego.

Już w czwartek projekt trafi pod obrady sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, a do końca czerwca ustawa ma trafić pod głosowanie Sejmu.

Celem ustawy jest określenie maksymalnego udziału zagranicznego kapitału w polskich mediach, zarówno prasie, radiu czy telewizji , jak i portalach internetowych. Przed Komisją Kultury i Środków Przekazu wystąpi wicepremier i szef MKiDN, prof. Piotr Gliński, który przedstawi sytuację prasy w Polsce.

Na ten temat wypowiedział się ostatnio wiceminister kultury, Jarosław Sellin w programie „Gość Wiadomości”:

"Musimy to wyzwanie podjąć, bo popełniono bardzo poważne błędy w czasie ostatnich 25 lat zmian. Istotne fragmenty mediów są w rękach kapitału zagranicznego a nawet w pewnym obszarze kapitału zagranicznego konkretnie z jednego kraju. Żaden duży kraj Unii Europejskiej, by sobie na to nie pozwolił"- powiedział.

Sekretarz stanu w MKiDN dodał również, że resort zaproponuje takie prawo, aby udało się skutecznie doprowadzić do końca proces repolonizacji mediów.

