Męczennicy z Barbastro. Zamordowani z nienawiści do wiary

13 sierpnia

Błogosławieni męczennicy

Filip Munarriz, prezbiter, i Towarzysze

Błogosławieni męczennicy z Barbastro

W chwili wybuchu wojny domowej w Hiszpanii w 1936 r. w aragońskim mieście Barbastro klaretyni prowadzili dom z seminarium dla swoich studentów teologii. Przebywało w nim 9 kapłanów, 12 braci i 39 kleryków. 20 lipca 1936 r. wtargnęli do niego komunistyczni milicjanci pod pozorem poszukiwania rzekomo ukrytej broni. Chociaż jej nie znaleźli, aresztowali od razu wszystkich 60 zakonników, z których przeżyło tylko dziewięciu.

Najpierw komuniści rozstrzelali trzech przełożonych, licząc na to, że młodzi zakonnicy dadzą się wówczas łatwiej przekonać do porzucenia wiary i powołania. Oświadczyli im to wyraźnie: "My nie nienawidzimy was, ale wasz stan i strój, jaki nosicie. Zrzućcie te sutanny, a staniecie się tacy sami jak my - i wtedy was uwolnimy". Odrzucając tę propozycję, wszyscy wiedzieli, że zgadzają się na śmierć.

2 sierpnia rozstrzelano najpierw trzech przełożonych, których po aresztowaniu osadzono w klasztorze kapucynów. Przed śmiercią modlili się oni także za swoich prześladowców. Byli to:

Filip od Jezusa Munárriz Azcona - pochodził z Nawarry. Urodził się 4 lutego 1875 r. W wieku 16 lat złożył śluby zakonne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1898 r. W chwili aresztowania był przełożonym w Barbastro.

Jan Díaz Nosti urodził się 18 lutego 1880 r. w Oviedo, w Asturii. Śluby złożył w 1898 r. Po ośmiu latach formacji otrzymał święcenia kapłańskie. W 1936 r. był wykładowcą teologii moralnej i prefektem kleryków.

Leoncjusz Pérez Ramos urodził się 12 września 1875 r. w Muro de Aguas. W wieku 18 lat złożył śluby zakonne u klaretynów. W 1901 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był ekonomem wspólnoty w Barbastro.

Pozostałych zakonników przetrzymywano i dręczono w zamienionym na więzienie klasztorze pijarów. Wyczekiwali oni męczeństwa jako wielkiej łaski, za którą dziękowali, śpiewając Magnificat. Sześciu z nich wyprowadzono na rozstrzelanie w kilku grupach; 12 sierpnia 1936 r. zginęli od kuli. Kolejnego dnia rozstrzelano 20 więzionych klaretynów. Dwa dni później, 15 sierpnia, zginęło 20 kolejnych braci. W tym dniu przypadała rocznica ślubów zakonnych większości z nich. Jako ostatni zginęli 18 sierpnia dwaj klerycy: Jakub Falgarona Vilanova i Atanazy Vidaurreta Labra.

Beatyfikacji wszystkich męczenników klaretyńskich z Barbastro dokonał św. Jan Paweł II w dniu 25 października 1992 r.

