Mec. Kwaśniewski: Rada Europy potwierdza: Zgodnie z Konwencją Stambulską dzieci to ,,agenci zmian''

Maria Blaszczyk 13.6.19 12:47

"Konwencja Stambulska za "przemoc" uważa niezwykle szeroką i niedookreśloną gamę zjawisk prowadzących do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody kobiet".

No tak.

Przemoc prowadzi do szkody. Jej formy są bardzo różnorodne.

To chyba dobrze, że chcemy redukować zjawiska, które krzywdzą połowę ludzkości?



A że zmiana nie przyjdzie od razu i jej najskuteczniejszym środkiem jest edukacja? No tak to już jest.

Znaczenie ma cel.

Tu celem jest zmniejszenie zjawiska uprzedmiotowienia i krzywdzenia kobiet, co mnie przynajmniej wydaje się słuszne.