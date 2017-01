McCain osrzega Trumpa: Putin to morderca i bandyta!

reklama

Amerykański senator John McCain przestrzega Donalda Trumpa przed zmianą polityki wobec Rosji i zniesieniem sankcji. Jak twierdzi : „Wiara w dobre intencje Władimira Putina jest „niebezpieczna i naiwna”.

Trump miał wczoraj wykonać telefon m.in. do Putina właśnie. McCain podkreślił, że ufa iż rozmowa ta rozwieje wątpliwości co do chęci zniesienia sankcji, które nałożone są na Rosję. Dodał także:

„Putin chce być naszym wrogiem. On potrzebuje nas jako swojego wroga. Nigdy nie będzie naszym partnerem. Uważa, że wzmocnienie Rosji to osłabienie Ameryki (…) Powinien pamiętać, że mężczyzna po drugiej stronie telefonu jest mordercą i bandytą, który zmierza do osłabienia naszego bezpieczeństwa narodowego”

Dodał także:

„Najbardziej rażącą demonstracją pogardy i braku szacunku dla naszego narodu jest to, że Rosja świadomie ingerowała w ostatnie wybory cyberatakami i kampanią dezinformacji”

McCain zauważa, że dobre relacje z Rosją usiłowało stworzyć trzech poprzedników Trumpa i mimo dobrej woli i wysiłków, starania te nie powiodły się.

„W ciągu ostatnich trzech lat pod rządami Władimira Putina Rosja najechała Ukrainę, anektowała Krym, groziła sojusznikom NATO i interweniowała w Syrii pozostawiając ślad śmierci, zniszczenia i złamanych obietnic” – podkreśla amerykański senator i dodaje, że na samej tylko Ukrainie zginęło 10 tysięcy osób w wyniku działań Rosji.

Ta wspiera też „morderczy reżim Asada”, dała broń, która posłużyła do zestrzelenia samolotu z 298 osobami na pokładzie, narusza granice i przestrzeń powietrzną, czy też wody terytorialne swoich sąsiadów.

dam/TVP.Info,Fronda.pl

28.01.2017, 10:45