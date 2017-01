McCain mocno: USA muszą przeciwstawić się Putinowi!

reklama

Fot. Wikipedia reklama

John McCanin, senator Partii Republikańskiej USA, przybył w niedzielę do Gruzji. Powiedział wprost, że sam jest zwolennikiem zaostrzenia sankcji Robwc Rosji, co więcej, wezwał USA do przeciwstawiania się Putinowi. Podczas całej swojej podróży, która obejmuje Estonię, Łotwę, Litwę u Ukrainę, McCain przekonuje, że Stany będą wspierać swoich sojuszników na wschodzie Europy. Krytykował też Rosję.

„Będziemy mocno naciskać na naszych kolegów (w Kongresie USA - PAP), by przyjęli bardziej znaczące i ostrzejsze sankcje przeciwko Rosji z powodu jej ataków na Stany Zjednoczone” – mówił w Tbilisi McCain.

Dodał także, że konieczne jest przeciwstawienie się Putinowi:

„Jestem przekonany, że musimy (…) zrozumieć, że Władimir Putin, jeśli mu się nie przeciwstawimy, będzie kontynuował swoją agresję, więc musimy przeciwstawić się Władimirowi Putinowi”

Podobne słowa padały też w Kijowie:

„Przekazuję przesłanie od amerykańskiego narodu - jesteśmy z wami, wasza walka jest naszą walką i razem zwyciężymy (…)W 2017 roku pokonamy najeźdźców i odeślemy ich tam, skąd przyszli. Do Władimira Putina (kieruję przekaz): nigdy nie pokonasz ukraińskiego narodu, ani nie pozbawisz go niepodległości i wolności”

dam/PAP,Fronda.pl

2.01.2017, 8:30