McCain mocno o Trumpie: haniebny spektakl!

"Szkody, jaką wyrządziły naiwność, egoizm prezydenta Trumpa i jego sympatia do autokratów, są trudne do oszacowania. Prezydent Trump dowiódł, że nie tylko nie jest w stanie stawić czoło Putinowi, ale też ne chce tego zrobił" - napisał w specjalnym oświadczeniu republikański senator John McCain. To kolejny polityk prawej strony, który zdecydowanie atakuje Trumpa po spotkaniu z Władimirem Putinem.