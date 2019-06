Mazurek ws. Gretkowskiej: Feministka, która atakuje kobiety, wygląda niepoważnie

- Feministka, która atakuje kobiety, wygląda niepoważnie; tak po ludzku, żal mi Manueli Gretkowskiej, jest labilna i chyba wewnętrznie bardzo poraniona - napisała na Twitterze rzeczniczka PiS Beata Mazurek, odnosząc się do słów pisarki ws. Beaty Szydło.

- Tak po ludzku to mi żal pani Gretkowskiej. Jest labilna i chyba wewnętrznie bardzo poraniona. Feministka, która atakuje kobiety wygląda niepoważnie. Nie oczekujemy aplauzu, ale elementarnej przyzwoitości i szacunku. Myślę, że syn PBS będzie modlił się za MG" - napisała w poniedziałek na Twitterze , załączając link do artykułu "Super Expressu".

- Feminizm nie jest wyznaniem wiary w płeć, ale w cele. Nie widzę więc powodu, dlaczego miałabym się cieszyć, że wygrała matka księdza, która występuje w Polsce w roli Matki Boskiej. To nie wzmacnia godności kobiet, tylko ich opresję. Kaja Godek jest kobietą, ale to, co robi, nie służy dobru kobiet. Służy jednie dobru facetów. Te panie po prostu pracują na nasze zniewolenie. - dodawała