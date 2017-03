Mazurek: Platformie nie chodzi o wycinkę drzew, a o happening polityczny

reklama

Posłowie PiS zorganizowali krótką konferencję prasową w związku z głosowanym w Sejmie wnioskiem o odwołanie ministra środowiska, Jana Szyszki.

"To, co dzisiaj dzieje się w Polsce, to, co nam przedstawia Platforma Obywatelska z sadzeniem drzew, to jest nic innego, jak happening polityczny, który ma uderzać w PiS i ministra Szyszkę"- powiedziała rzeczniczka PiS, Beata Mazurek.

Wniosek Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności wobec Szyszki popierają Nowoczesna i PSL.

"Wnioski o wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło oraz ministra środowiska Jana Szyszki nie mają szans na powodzenie. To desperackie kroki opozycji, która nie ma Polakom nic do zaproponowania" - powiedziała Mazurek.



W ocenie rzecznik PiS, opozycja poza składaniem tego rodzaju wniosków i tym "że kłamie nieustannie, że wyprowadza ludzi na ulice, nie ma Polakom nic do zaoferowania". Z kolei poseł Jacek Sasin ocenił, że PO nie jest zainteresowana zmianą ustawy o ochronie przyrody, a wniosek o odwołanie ministra „ma tylko i wyłącznie wymiar polityczny, nie merytoryczny”.

JJ/TVP Info, Fronda.pl

23.03.2017, 15:35