Mazurek o wnioskach opozycji do CBA i prokuratury: Histeryczne szukanie paliwa politycznego

Lista 42 sukcesów koalicji PO-PSL:



1) Afera taśmowa



2) Afera hazardowa



3) Afera wyciągowa



4) Afera stadionowa



5) Afera autostradowa



6) Afera stoczniowa



7) Afera AmberGold



8) Afera Elewarru



9) Afera z informatyzacją MSW



10) Afera z budową gazoportu w Świnoujściu oraz dostawami gazu z Kataru



11) Afera z budową elektrowni atomowej (od 5 lat trwa "wybieranie" jej lokalizacji, a kasa dla zarządów specjalnych spółek leci)



12) Afera z opóźnieniem publikacji przez Rządowe Centrum Legislacji ustawy o rajach podatkowych



13) Grabież Polakom połowy oszczędności emerytalnych zgromadzonych w OFE (153 mld zł)



14) Wydłużenie obowiązku pracy (wieku emerytalnego) o 7 lat u kobiet i 2 lata u mężczyzn



15) Rozrost biurokracji (sto tysięcy nowych etatów)



16) Drastyczny wzrost zadłużenia kraju (z 530 mld zł do blisko 1 bln zł)



17) Podniesienie VAT-u na wszystko



18) Podwyższenie o 1/3 składki rentowej (ZUS) dla przedsiębiorców



19) Zamrożenie na 8 lat kwoty wolnej od podatku, kwot uzyskania przychodu oraz progów podatkowych



20) Podniesienie akcyzy na paliwo



21) Likwidacja ulg podatkowych (budowlana, internetowa)



22) Zmniejszenie o 1/3 zasiłku pogrzebowego



23) Wprowadzenie nowego podatku paliwowego - tzw. opłaty zapasowej



24) Nałożenie na Lasy Państwowe haraczu w postaci podatku od przychodu (a nie dochodu!)



25) Prace nad wprowadzeniem podatku smartfonowego i tabletowego



26) Prace nad wprowadzeniem podatku audiowizualnego



27) Przyjęcie zabójczego dla polskiej gospodarki pakietu klimatycznego



28) Zgoda na wprowadzenie do Polski GMO



29) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu dostępu obywateli do informacji publicznej



30) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu wolności zgromadzeń



31) Przyjęcie ustawy o "bratniej pomocy" (tzw. ustawa 1066)



32) Spuszczenie w sejmowym klozecie kilku milionów podpisów złożonych pod obywatelskimi inicjatywami referendalno-ustawodawczymi



33) Utajnienie raportu o nieprawidłowościach w ZUS do jakich doszło w latach 2008 - 2013



34) Próba nocnej zmiany Konstytucji RP, która umożliwiłaby sprzedaż Lasów Państwowych



35) Doprowadzenie do tragicznego stanu publicznej służby zdrowia (czekanie po kilka lat na wizytę u lekarza specjalisty)



36) Podpisanie z Rosją niekorzystnej umowy gazowej (najdroższy gaz w Europie)



37) Blisko 3-letni paraliż legislacyjny w sprawie wydobywania gazu łupkowego



38) Drenaż Funduszu Rezerwy Demograficznej



39) Wyprzedaż majątku narodowego za ponad 65 mld zł (w tym spółek strategicznych takich jak Azoty Tarnów);



40) Ograniczenie potencjału militarnego



41) Brak przemyślanej i suwerennej polityki zagranicznej



42) Wszechobecny nepotyzm i kolesiostwo (tysiące stanowisk opłacanych z publicznej kasy dla platformianych kolesi)





Autor: Sławomir Marcin Dąbrowski