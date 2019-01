Mazurek: Nie będziemy bierni na kłamstwa i insynuacje

"W obliczu ludzkiej tragedii Prawo i Sprawiedliwość zachowało się jak trzeba. Niestety totalna opozycja i część mediów wykorzystała to nieszczęście jako kampanię wyborczą do politycznych ataków na Zjednoczoną Prawicę"- napisała polityk na Twitterze

"Czyli co zrobicie @beatamk? Jeszcze bardziej podkręcicie przekaz w TVP? Tylko tyle do Was dotarło z tej tragedii?"- odpowiedział szef klubu PO-KO, poseł Sławomir Neumann.