Mazurek: Najpierw przeprosiny od PO - potem porozmawiamy

reklama

screenshot/YouTube reklama

"Nie wierzę politykom Platformy Obywatelskiej, natomiast mimo tego, że im nie wierzymy, jeśli zapadnie deklaracja taka, że nie będą totalną opozycją, że przeproszą za te ekscesy (...) my jesteśmy gotowi z nimi rozmawiać" - powiedziała rzeczniczka PiS.

Beata Mazurek na sejmowej konferencji prasowej wypowiedziała się w sprawie propozycji PO, której posłowie chcą debaty z politykami PiS na temat programów partii. „Jeśli w sposób zdecydowany Platforma Obywatelska odetnie się od tego, że była - czy nie będzie już - opozycją totalną, jesteśmy gotowi do tego, by takie debaty z nimi przeprowadzać” – poinformowała Mazurek.

Według niej żadne argumenty do posłów PO nie trafiają, stąd rozmowa z nimi nie ma sensu, choć jak powiedziała: „Nie wierzę politykom Platformy Obywatelskiej, natomiast mimo tego, że im nie wierzymy, jeśli zapadnie deklaracja taka, że nie będą totalną opozycją, że przeproszą za te ekscesy, że potępią to, co się dzieje chociażby na tych uroczystościach, o których mówiłam, czy za skandaliczne zachowanie wobec uczestników uroczystości żałobnych na Wawelu, my jesteśmy gotowi z nimi rozmawiać, nie boimy się tych rozmów”.

krp/PAP, Fronda.pl

9.05.2017, 14:00