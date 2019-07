Mazurek do Rabieja: ''Gej damski bokser, coś nowego''

Pfft 14.7.19 11:39

"Po czym zakończyła dyskusję" - ja wiem, że Fronda uwielbia kreować rzeczywistość, ale jeśli Rabiej jej nie odpowiedział, to akurat to on zakończył dyskusję. Zresztą trudno się dziwić, skoro dyskutował z hipokrytką uważającą, że zainicjowane przez nią bluzgi w jej wykonaniu to "krytyka", a odpowiedź na tym samym poziomie to bycie "damskim bokserem".



Oczywiście, Fronda oczywiście cytatu z Mazurek nie przytoczy. To by zaburzyło jej obraz jako ofiary, choć w rzeczywistości była tu agresorem.