Mazurek apeluje do totalnych: Porzućcie kłamstwa!

"Porzućcie kłamstwa, insynuacje i złe emocje. Spierajmy się merytorycznie na programy, bo tego od nas oczekują Polacy"- zaapelowała do opozycji rzecznik PiS Beata Mazurek.

Słowa polityk zostały wystosowane do przedstawicieli totalnej opozycji, którzy "na siłę" starają się wcisnąć Polakom tzw. aferę taśmową z udziałem Jarosława Kaczyńskiego.

"Tak należy czytać wnioski do prokuratury i CBA dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. To medialny teatr, tym bardziej, że oświadczenia majątkowe są badane zarówno przez właściwy Urząd Skarbowy jak i posłów opozycji. Uwag do oświadczeń majątkowych Jarosława Kaczyńskiego nikt nie zgłaszał" - skomentowała.