Mazguła: WYNOŚCIE SIĘ do swojego kraju!

Adam Mazguła ma swoją własną propozycję uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski. W zasadzie, zważywszy na jego wypowiedzi na temat stanu wojennego- według byłego wojskowego... "kulturalnego wydarzenia", i obronę ubeckich emerytur, można przypuszczać, że "jego" święto to niekoniecznie 11 listopada, że w tych "kulturalnych" czasach świętowano je również w miesiącu na "l", ale dużo cieplejszym i bardziej pogodnym niż listopad. Nie wyzłośliwiajmy się jednak, tylko oddajmy głos naszemu dzielnemu "obrońcy demokracji" (i wysokich emerytur ludzi, którzy służyli ustrojowi niemającemu nic z nią wspólnego).

"Proszę wszystkich żołnierzy (także rezerwistów i przebywających w stanie spoczynku), policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Straży Granicznej, harcerzy i członków umundurowanych organizacji patriotycznych, aby w mundurach okazali swoje przywiązanie do wartości demokratycznego państwa prawa"- napisał Adam Mazguła na Facebooku.

"Z dala od faszystowskich bojówek, które zawłaszczają prawo do wystawiania symboli narodowych, a siebie przedstawiają jako jedynych patriotów"-stwierdził były wojskowy. Cóż, małe te "bojówki" jak na tak duży marsz... Mazguła apeluje również, aby funkcjonariusze służb mundurowych przypięli do mundurów również odznaczenia i medale.

"Pokażmy, w tym czasie pogardy dla prawdy i prawa, gdzie jest Polska!"-podkreślił były wojskowy. Następnie zwrócił się do "adwersarzy politycznych":

"Jeśli Narodowe Święto Niepodległości jest dla moich adwersarzy zgromadzeniem politycznym, co z uporem przypominają media Kurskiego, to natychmiast wynoście się do „swojego kraju”!"