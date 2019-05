May podtrzymuje zapowiedź rezygnacji

Brytyjska premier Theresa May podtrzymuje zapowiedź odejścia przed drugą fazą procesu brexitu. Jak poinformował jej rzecznik, szefowa rządu chce w ten sposób umożliwić podjęcie negocjacji w drugim etapie nowemu liderowi.



Brytyjska premier jest pod presją, by odejść z urzędu wcześniej, niż planuje. Według wielu przedstawicieli rządzących konserwatystów Theresa May poniosła porażkę, dlatego partia musi teraz przyjąć nowe podejście.