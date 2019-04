Maturzyści śpiewają strajkującym nauczycielom: Życie nie tylko po to jest, by brać

- Życie nie tylko po to jest by brać (...) i aby żyć siebie samego trzeba dać - śpiewają uczniowie tczewskiego liceum. Prawie stu uczniówwyraziło w czwartek swoje wsparcie dla dyrekcji szkoły. Władze placówki od kilku dni bezskutecznie próbują przeprowadzić radę klasyfikacyjną

– Większość maturzystów obawia się, że matury nie odbędą się w wyznaczonym terminie. To dla nas dodatkowy stres przed egzaminem – mówi Paulina, tegoroczna maturzystka z I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie. – Chcemy chodzić do szkoły i, mimo trwającego strajku, przychodzimy na zajęcia z nauczycielami, którzy nie przyłączyli się do protestu – mówią uczniowie.