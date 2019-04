Matury zagrożone? Szefowa MEN komentuje groźby Broniarza

nauczycielka z Torunia 12.4.19 20:48

20 lat pracuję w szkole jestem nauczycielem dyplomowanym od 10 lat i dostaję na konto 2.700zł. Z dodatkami. Czyli stażowe i wychowawstwo. Jeśli ktoś powie mi że to dużo, po dwóch fakultetach, dwóch podyplomówkach i stosem kursów za własne pieniądze to nie mam o czym rozmawiać z taką osobą. Temat dni wolnych oklepany i tylko nauczyciel wie jak jest na prawdę. Każdy ma prawo strajkować! Pielęgniarki odchodziły od łóżek, lekarze wyjeżdżają za granicę. Tracimy specjalistów. Ludzie miejcie pretensje do władzy bo programy przeładowane i to nie wina nauczycieli, że muszą pędzić z materiałem też mam dziecko i wiem jak jest. To wina całego systemu! Tracenie pieniędzy na bezsensowne reformy nikomu nie potrzebne. My nauczyciele wykonujemy polecenia z góry. Chcemy tylko żyć i pracować za godną pensję. Tyle w temacie. Moja frustracja sięgnęła zenitu i dlatego piszę. Pozdrawiam wszystkich cieplutko!