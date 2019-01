Matteo Salvini: 'Chcemy Europy wartości i tożsamości, a nie banków'

"Będę nadal wątpił w zniesienie instrumentu sankcji w 2019 roku. On zamiast osłabiać i rozwiązywać, stwarza ryzyko rozdrażnienia i przedłużenia problemów. Sankcje nie osiągnęły jeszcze żadnego konkretnego rezultatu. Także dlatego, że kontrsankcje niszczą później gospodarkę krajów europejskich. Zatem jeśli będziemy nadal działać w ten sposób, obawiam się, że to nie wyjdzie" - mówił polityk.

"To Europa wartości, tożsamości, państw i narodów, szacunku, czyli nie Europa banków, biurokracji i finansów, którą bardzo dobrze w ostatnich latach znamy. Zatem jak na ironię to ruchy, które definiuje się jako eurosceptyczne, tak jak Ligę i PiS, przywrócą europejskiemu snu nowe życie. Teraz to koszmar. Dla wielu ten sen to bezrobocie, niepewność i brak bezpieczeństwa" - podsumował.