Matki rodzą, ojcowie pracują. Norma! Ale nie w UE - co za oszołomstwo!!!

Jan 25.3.19 9:20

"A żaden normalny mężczyzna nie pała entuzjazmem na myśl o zajmowaniu się niemowlęciem"; "I dobrze - debilom mówimy NIE. Ojcowie - do roboty, matki - do dzieci.";

"Bo w to, że ojcowie nad Wisłą zaczną przewijać pieluchy, nikt nie wierzy - i nikt tego nie chce."



Kto to pisał? Jak mozna być takim ignorantem? Kobiety już jakiś czas temu weszły na rynek pracy i co się okazało? Potrafią dużo więcej niż przewijani pieluch.



Niech i autor tej perełki wyjaśni, co jest złego w tym, że ja - mimo bardzo dobrych zarobków, wolę zostać w domu z naszą młodą, bo żona - jako programistka, zarabia po prostu więcej?



Wgd "bws" najpewniej nie jestem w pełni mężczyzną, albo jestem w trakcie zmiany płci.



Powiem Ci coś, autorze - jako ojciec pięknej, małej istotki dziękuję dzisiejszemu światu, że to ja mogę spędzać z nią trochę więcej czasu niż moja ukochana żona.



Zdanie które Pan napisał: "żaden normalny mężczyzna nie pała entuzjazmem na myśl o zajmowaniu się niemowlęciem" jest po prostu chore. Mam nadzieje, że Pana dziecko nigdy go nie przeczyta.



Pozdrawiam