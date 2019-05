Matkę Boską można obrażać, nie można Donalda Tuska

- Po tym, jak już ją wypuszczono, powiedziała, że jest zmęczona. I że nie mieści się jej to wszystko w głowie. Mnie, szczerze mówiąc, też nie mieści się to w głowie - powiedział Tusk, odnosząc się do zatrzymania przez policję Elżbiety Podleśnej. Szef Rady Europejskiej stwierdził, że o tym "przedziwnym fakcie" informowały wszystkie media, również w takich krajach jak Rosja i Iran.