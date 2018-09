Matka Sencowa błagała o uwolnienie syna. Kreml nieugięty

„Skazany Sencow powinien sam zwrócić się z pismem o ułaskawienia do prezydenta Federacji Rosyjskiej” – tak uzasadniła odrzucenie wniosku o ułaskawienie porwanego na Krymie i skazanego na 20 lat kolonii karnej na Syberii ukraińskiego reżysera komisja do spraw ułaskawień Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego. W sierpniu wniosek został skierowany z administracji prezydenta do władz okręgu do rozpatrzenia, ale już wtedy podano w uzasadnieniu, że Sencow sam powinien zwrócić się ułaskawienie.