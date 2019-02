Matka Kurka: TVP postąpiła zgodnie z prawem i normami etycznymi

"Co się takiego wydarzyło we wczorajszych „Wiadomościach”? Nic, w sensie prawnym i społecznym, zupełnie nic. Prawdą jest jedynie to, że opublikowanie wizerunków, imion i nazwisk ulicznych zadymiarzy, rzeczywiście wymaga odpowiednich decyzji ze strony właściwych organów. O tym nawet dziennikarze wiedzą, że umieszczenie w Internecie lub w miejscu publicznym twarzy i danych osobowych bandziora, jest naruszeniem prawa. Natomiast w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z dwoma faktami. Na pierwszym miejscu widzimy zadymiarzy, ale zapominamy albo nie wiemy, że to zadymiarze szczególnego rodzaju. Wszyscy pokazani w TVP mają status osoby publicznej! Ba! Niektórzy mają status funkcjonariusz publicznego, co wiąże się z całkowitą jawnością danych"- podkreślił publicysta. W swoim wpisie Wielgucki powołuje się na art. 81 Prawa autorskiego: