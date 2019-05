Matka Kurka: Trzeba podziękować Bogu za atak Żyda na polskiego ambasadora

Chciałbym zebrać burę za takie stawianie sprawy, bo to by znaczyło, że świat jest piękny, uczciwy i sprawiedliwy, ale na burę nie zasługuję, ponieważ świat, szczególnie świat polityki, jest zupełnie inny. Przed polską ambasadą w Izraelu doszło do czegoś, co szybko otrzymało właściwą nazwę – zwykły incydent. W tym miejscu pragnę przypomnieć i podkreślić, że w drugą stronę, czyli przy ataku na żydowskiego ambasadora w Polsce, mielibyśmy do czynienia z pogromem. Nie muszę też nikogo przekonywać, że skojarzeń i analogii do Auschwitz, holokaustu, szmalcownictwa i roku 1968, też by nie zbrakło. Przy ataku żydowskiego rasisty na polskiego dyplomatę wszystko skończyło się na incydencie, ale na szczęście tylko na świecie i w Izraelu.

W Polsce naplucie w twarz Markowi Magierowskiemu zrobiło duże wrażenie i nie dlatego, że Polacy nagle zobaczyli żydowski rasizm, o czym piszę od lat, ale z zupełnie innego powodu. Jest to kolejna kropla, która już nie drąży, tylko wydrążyła skałę. Żydom całkowicie rozum odebrało i jak zwykle z pazerności, bo napastnik krzyczał o odszkodowaniach. Dokładnie takie „incydenty” sprawiają, że zmienia się legendarna „świadomość społeczna”. Jeszcze cztery lata temu zdecydowana większość polityków i dziennikarzy z wypiekami na twarzy używała słów: „Żyd”, „Żydzi”„żydowskie”. Natomiast całkowicie nie do pomyślenia było, aby jakikolwiek polityk odpowiedział na żydowskie roszczenia: „figa z makiem”, „nic nie jesteśmy winni”. Żydzi starymi i prymitywnymi metodami dyscyplinowali Polaków do tego stopnia, że nie pozwalali o sobie mówić po imieniu. Drugi nahaj okładał przy każdej próbie obrony przed absurdalnym zarzutami, że to Polacy odpowiadają za ludobójstwo, dostawaliśmy antysemityzmem po głowie i palcem pokazywano nam bramę Auschwitz.