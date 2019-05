alcapone 11.5.19 12:08

Jeszcze raz temat agenturalnego sabotażu polskich zdolności obronnych przez MON. Sprawa nie nowa, bardzo stara, a dziwnie mało o tym w mediach. To trwa już dziesiątki lat, zwykły, jawny, ordynarny sabotaż. Gdzie są politycy? Co robi kontrwywiad? Czyżby pomagali? Poniżej jeden z wielu tego typu komentarzy pod tekstem, ostrych komentarzy. Tekstem który niemal wprost pisze o sabotażu, choć przezornie tego słowa nie używa. A takich tekstów czytałem w życiu dziesiątki. MON ewidentnie dąży z zniszczenia polskich zdolności produkcji nowoczesnych wysokiej klasy radarów ( tak, mamy takie zdolności ). Tak jak niszczy wszelkie zdolności polskiej zbrojeniówki, czy ktoś wie że w Polsce samodzielnie nie potrafimy już wytwarzać środków wybuchowych potrzebnych do produkcji amunicji? Kiedyś co jasne robiliśmy to, później bez rozgłosu zlikwidowano. W razie wojny musimy polegać na imporcie prochu.

Link do tekstu na końcu.





"Z tymi radarami to już w ogóle jest jakiś horror!! Do NDR kupiono nasze świetne radary TRS15 ale ...tylko 2 sztuki. Do tego są to radary mało mobilne , o relatywnie długim czasie rozstaeiania, ale przede wszystkim 3D czyli ...przeciwlotnicze! A wręcz idealnych dla obserwacji morskiej tzw. cichych radarów RM100 od tego samego producenta kupiono...3 ...ale do innych celów!! Tylko jakaś paranoja i obłęd decydentów to tlumaczy!!! Radarów Liwiec kupiono 4 razy mniej niż standard każdej innej armii!! I co gorsza nie planuje się aż do 2026 zakupu kolejnych. A to dzięki wyłącznie radarom typu Liwiec Amerykanie potrafili w Iraku zniszczyć ogniem kontrbateryjnym działa Saddama po ich pierwszej salwie!! Dzięki MON-owi my tak nigdy nie zrobimy. Brak jakichkolwiek zakupów lekkich, a równie skutecznych i bardzo nowoczesnych radarów Bystra! MON-jak dotad- w ogóle nie planuje ich kupić!! To też jakiś horror!! A brak radarów pola walki to zakrawa wprost na sabotaż. Dodam wszystkie te doskobałe radary są produkcji polskiej zatem kupując je wspieramy polski przemysł. Ale jak widać MON nie chce skutecznej i efektywnej artylerii w wojsku polskim. MON również nie chce najnowszych radarów obserwacji lotniczej bo IU zrezygnował z modernizacji starych półślepych radarów AS400 na "Bryzach" do standardu o 2 klasy lepszego czyli AS800. Nie wyobrażam sobie aby te ewidentne braki były tylko efektem np. zaniedbania, pomyłki, niedopatrzenia. Zakrawa to niestety na celowe działania, choć bardzo chciałbym się mylić!!"



https://www.defence24.pl/amerykanie-pod-wrazeniem-polskiego-rozpoznania-wojsko-go-nie-kupi