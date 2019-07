Matka Kurka: Polska staje się graczem ,,nr trzy'' w UE

Pierwszy raz Polska postawiła się Niemcom i Francji, pierwszy raz pociągnęła za sobą 6 innych państw i pierwszy raz osiągnęła główny cel. Fakt drugi. Jeśli się wpuści do jednego ucha i wypuści drugim wszystkie irytująco-zabawne komentarze i „ekspertyzy” na krajowym podwórku, to pozostaje jedno zdanie Angeli Merkel o tym, że Timmermans nie mógł być wybrany wbrew woli 7 państw, w tym Grupy Wyszehradzkiej. Jedno zdanie Merkel zawiera się cała prawda o upadku Timmermansa, reszta bajek o gambitach Tuska i pułapce zastawionej na PiS przez Niemcy, nawet nie jest irytująco-zabawna, jest tylko i wyłącznie zabawna. Fakt trzeci łączy dwa poprzednie, w Unii Europejskiej pojawił się trzeci gracz, trzeci również co do potencjału i tym graczem jest Polska z Grupa Wyszehradzką, która pozyskała sojuszników z mniejszych państw oraz Włochy.

Z tą siłą Niemcy już się liczą i będą musieli się liczyć nadal, przy wszystkich najbliższych okazjach. Co więcej mniejsze państwa, które ze strachu podporządkowywały się polityce Merkel, zobaczyły, że niemożliwe jest możliwe, co zawsze dodaje odwagi. Przy tym warto podkreślić, że na przykład Estonia, czy Litwa wcale nie chciały umierać na froncie walki z Timmermansem. Zupełnie inaczej będzie to wyglądało, gdy nas stole pojawi się gruba kasa, czyli nowy projekt budżetu, wtedy każdy rzuci wszystkie siły na front walki. Merkel przy wsparciu Francji nadal jest bardzo silna, ale już nie może pozwolić sobie na wszystko i scenariusz z udziałem trzeciego gracza będzie się powtarzał.