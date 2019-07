Matka Kurka: PiS będzie walczył sam ze sobą, a to wcale nie jest łatwe...

Zupełnie do mnie nie przemawiają rytualne ostrzeżenia, że nie można lekceważyć „opozycji”, bo tak się przegrywa wybory. W kategorii opozycja polityczna nie ma w tej chwili kogo szanować i z kim się liczyć,. Mamy tam jedną wielka degrengoladę, o której pisałem już kilka razy, to nie będę truł ponad miarę. Oni nie są zdolni do podjęcia walki, co dopiero do zwycięstwa. Jestem spokojny jak niemowlę po kaszce, że niczego nowego, przełomowego i „gejmczendżerowego” w wykonaniu Schetyny i całej ferajny nie zobaczymy. Na płaszczyźnie politycznej PiS będzie walczył sam ze sobą, co wcale nie jest łatwe i jeśli już wskazywać na słaby politycznie punkt, to właśnie w tym miejscu – pisze na stronie Kontrowersje.net Matka Kurka.

Bloger w swoim tekście podkreśla:

Tak wyglądają fakty, ale nie znaczy to w żadnym wypadku, że kampania i wybory będą formalnością. Nie POKO, Koalicja Europejska, czy jakikolwiek inny twór, który powstanie, są przeciwnikiem dla PiS, ale TVN, GW i planowane zadymy. Kiedyś spłodziłem taki tekst, że jedyną opozycją w Polsce są właśnie TVN i GW, od tego czasu nic się nie zmieniło i tego przeciwnika lekceważyć nie można. Wprawdzie wybory europejskie pokazały, że i GW z TVN zaliczyli porażkę, ale chyba nikt jako tako poruszający się w politycznych realiach nie będzie miał wątpliwości, że bez mediów „liberalnych” KE zaliczyłaby całkowity upadek, a nie 38% poparcia. Owszem nie udało się przeforsować propagandą nowych pomysłów na „rewolucję moralną”, co więcej sami rewolucjoniści po czasie przyznali, że z LGBT i atakiem na Kościół przegięli, co wywołało odwrotny do zamierzonego efekt.

Dalej dodaje:

Tak było, tyle tylko, że w przeciwieństwie do opozycji, w TVN siedzą fachowcy od propagandy, którzy potrafią wyciągać wnioski i chociaż strategii na pewno nie zmienią, to korektę wprowadzą na pewno. Gorzej i to znacznie wygląda poziom profesjonalizmu w GW, tam się wali cepem na oślep, „robotę robią” stażyści i największy postkomunistyczny beton. O ile TVN potrafi od czasu do czasu odpuścić, wrzucić jakiś pozytywny komentarz, to w GW nic nie przejdzie przez gardło, co mogłoby w minimalnym stopniu dobrze świadczyć o PiS. Teoretycznie da się powiedzieć, że GW popełnia te same błędy, co PO, ale to jest mimo wszystko inna para kaloszy. Czerska robi za siedzibę najtwardszego elektoratu, prawdziwych „pisożerców” i non stop podgrzewa emocje. Takie działanie ma w polityce duże znaczenie, PiS robił to samo przy pomocy „mediów niepokornych” i w czas próby miał do dyspozycji armię, która idzie w ogień.

Piotr Wielgucki w swoim tekście zauważa:

Połączenie tych dwóch propagandowych ośrodków ciągle daje duży potencjał i co gorsze, nigdy nie wiadomo, jakie odpalą sensacje. Program, programem, ale jak się przyjrzymy ostatnim kampaniom to zawsze na finiszu bieżące tematy determinowały obie strony barykady. Przy wyborach samorządowych był „polexit” wywołany decyzjami KE i TSUE, przy europejskich wspomniane LGBT i film Sekielskiego. Daje sobie głowę uciąć, że na jesieni będziemy mieli powtórkę z rozrywki. Na sto procent TVN z GW odpalą coś w rodzaju „srebrne wieże”, blondynki w NBP albo „miliardy dla Rydzyka”. Życie też pokazało, że przed wyborami odpalane są „bunty społeczne”, czyli zwykłe zadymy. Okupacja sejmu przez Iwonę i Kubunia połączona z protestami rezydentów, to były akcje przed wyborami samorządowymi. Strajk nauczycieli „przypadkowo” zbiegł się z wyborami europejskimi.

Na koniec podsumowuje:

Na jesieni prawdopodobne są dwa scenariusze i na szczęście jeden i drugi zgrany. Szykuje się jakaś awantura w szkole, może niekoniecznie wrócą strajki, a na pewno nie w takiej skali, ale bredzenia o „chaosie” nie zabraknie. Przed wyborami zostanie też prawdopodobnie ogłoszony wyrok TSUE, który uzna KRS i Izbę Dyscyplinarną za łamiące „wartości europejskie”. Kasta na takim orzeczeniu będzie próbowała podważać wszystko, co się w sądownictwie dzieje wbrew woli kasty i to może wywołać rzeczywisty chaos. Opozycją PiS nie musi się przejmować, ale TVN z GW plus planowane zadymy mogą napsuć wiele krwi. Tak to widzę i na to zwróciłbym szczególną uwagę.